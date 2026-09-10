БПЛА в среду сбили в Свердловской области, Югре и на Ямале

Среди 15 регионов России, где сбили украинские беспилотники самолетного типа 9 сентября, были Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО), сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Всего над страной в период 8:00-20:00 (мск) силы ПВО уничтожили 108 дронов.

В среду утром в Свердловской области была объявлена беспилотная опасность, затем аналогичный режим ввели в Тюменской области и ХМАО. Позднее в Югре дополнительно объявили о введении режима «Угроза атаки беспилотника». Росавиация ввела ограничения в шести аэропортах региона.

Во второй половине дня опасность атаки БПЛА объявили на Ямале. В Новом Уренгое беспилотник атаковал один из промышленных объектов — в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. Атака дроном впервые произошла в арктической части УрФО.

Ирина Пичурина