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Жога: атака БПЛА впервые произошла в арктической части УрФО

БПЛА пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил уральский полпред Артем Жога. Атака впервые произошла в арктической части Уральского федерального округа (УрФО). Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщал, что атака беспилотника отражена в Новом Уренгое.

Артем Жога

Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Артем Жога

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе. На связи с экстренными службами и руководством региона. По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован»,— прокомментировал Артем Жога.

Режим беспилотной опасности на Ямале сегодня объявили во второй половине дня. В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе особый режим действует практически весь день.

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