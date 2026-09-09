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Промышленный объект в Новом Уренгое атаковал беспилотник

Беспилотник атаковал один из промышленных объектов Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его данным, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Самое главное: погибших и пострадавших нет. Размер и характер ущерба устанавливаются. Прошу ямальцев сохранять спокойствие, доверять информации только из официальных источников. Ситуация находится под контролем»,— сообщил господин Артюхов.

Расстояние от границы с Украиной составляет около 3 тыс. км.

Режим беспилотной опасности на Ямале сегодня объявили во второй половине дня.

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