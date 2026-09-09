В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА и ограничены полеты

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА в авиагавани введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

При объявлении угрозы находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах со сплошными стенами либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Кроме того, действует запрет на съемку и публикацию в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, с 08:00 до 20:00 9 сентября над Россией сбили 108 беспилотников. БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина