Средняя цена нового авто на Кубани достигла 4,2 млн рублей

Летом 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае достигла 4,2 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Авто». Количество объявлений о продаже таких машин за год выросло на 4,8%. Спрос на электрокары и гибриды в регионе увеличился в два раза, их средняя цена составила 6,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Летом этого года самым популярным новым автомобилем в Краснодарском крае стал EXEED RX со средней ценой 5,1 млн руб., за ним следуют TENET T7 (2,9 млн руб.) и OMODA C5 (2,8 млн руб.). В топ-10 машин также вошли TENET T4L (2,4 млн руб.), Hongqi HS3 (3,5 млн руб.), TENET T8 (3,5 млн руб.), Soueast S07 (3,5 млн рублей), Hongqi HS5 (4,6 млн рублей), LADA Granta (1,3 млн рублей) и JAECOO J7 (3,3 млн руб.).

По данным аналитиков, некоторые модели за год стали доступнее. Наиболее заметное снижение средней стоимости показали OMODA C7 (-9,7%, до 3,2 млн руб.), EXEED TXL (-6,7%, до 3,9 млн руб.) и Jetour X Dashing (-6,1%, до 2,9 млн руб.). В топ-5 также вошли Chery Tiggo 9 (-4,9%, до 4,3 млн руб.) и EXEED VX (-2,6%, до 5,5 млн руб.).

Среди электрокаров и гибридов заметнее всего подорожали модели Evolute i-Space (+59,3%) и Voyah Free (+22,4%).

Руководитель направления «Новые автомобили» в «Авито» Артем Хомутинников отметил высокую активность пользователей: по России спрос на новые авто летом вырос почти на 8%, а в августе — на 21%. Причина — снижение ключевой ставки и стабильность цен. По оценке эксперта, формируется отложенный спрос, который реализуется в течение 8–11 недель.

«Продажи новых легковых автомобилей в России в августе впервые с января показали отрицательную динамику (-6,5% к августу 2025 года). Ключевая причина такой динамики — высокая сравнительная база прошлого периода», — заявил руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Алина Зорина