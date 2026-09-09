Во всех домах и соцобъектах Геленджика восстановили электроснабжение

К вечеру 9 сентября во всех домах и социальных объектах Геленджика и пригорода восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Благодарю все службы за слаженную работу»,— отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов была повреждена электроподстанция, вследствие чего специалистами было зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Алина Зорина