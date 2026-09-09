Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 108 БПЛА

Над территорией Краснодарского края, Республики Крым и другими регионами России ликвидировали 108 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 9 сентября. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и над акваторией Черного моря.

Прошедшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. В результате атаки в Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В городе объявлен траур по погибшим.

По данным главы города Андрея Кравченко, повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в шести домовладениях Восточного района — они повреждены практически до основания. Семьям, лишившимся жилья, окажут помощь с расселением.

Алина Зорина