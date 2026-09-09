Пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском полностью ликвидирован

В результате падения обломков БПЛА вечером 8 сентября в районе хутора Дюрсо произошло возгорание лесной подстилки. Сейчас пожар потушен. По состоянию на 18:00 пожарная обстановка в Новороссийске остается контролируемой, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание лесного массива в районе хутора Дюрсо полностью ликвидировано благодаря слаженной работе экстренных служб. На горе Колдун пожар локализован, распространение огня остановлено. В ночное время дежурные группы продолжат мониторинг обстановки для оперативного реагирования на возможные очаги тления.

Возгорание в районе телевышки также локализовано на площади 2 га, ведутся работы по проливке наиболее опасных участков и тушению тлеющей лесной подстилки. Основные силы спасателей и пожарных расчетов переброшены на тушение лесного пожара на территории станицы Раевской, где требуется максимальная концентрация ресурсов. По словам Андрея Кравченко, все службы работают в усиленном режиме.

Алина Зорина