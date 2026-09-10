Страховщики ценят жизнь

Аналитики значительно снизили прогнозы по рынку non-life страхования. Такая оценка связана с ростом выплат и сокращением возможностей покрыть их инвестдоходом в связи со снижением ставок на долговом рынке. В то же время сегмент страхования жизни становится все более привлекательным. Перспективы роста бизнеса аналитики связывают с расширением предложения длинных продуктов и восстановлением кредитных опций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сегмент non-life, в который входит страхование имущества, в том числе транспорта, ОСАГО, ДМС и др., теряет перспективность, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Если в июле 2025 года негативные оценки среди опрошенных участников рынка отсутствовали, то в июле 2026 года доля умеренно негативных оценок составила 33%. При этом доля позитивных оценок снизилась на 7 процентных пунктов (п. п.), до 13%, а доля умеренно позитивных — на 21 п. п., до 46%. Доля участников рынка с нейтральными оценками снизилась на 5 п. п. и составила 8%. В опросе приняли участие 30 страховых компаний, доля которых на страховом рынке составляет 66% (около 1,3 трлн руб. премий).

Негативная тенденция в оценке сегмента обусловлена тем, что страховые выплаты растут быстрее, чем сборы.

Они увеличивались под влиянием инфляции, а также на фоне роста числа страховых событий в результате атак БПЛА, следует из исследования. По оценке “Ъ” на основе данных ЦБ, доля выплат в общем объеме сборов достигла 55%, тогда как в 2025 году составляла 52%, а в 2024 году — 41%.

Кроме того, тарифы в ДМС и автостраховании недостаточны и не покрывают убыточности. Страховщики ранее отмечали, что в ряде медицинских организаций в 2026 году цены выросли на 10–15%, а в некоторых — на 30–40% (см. “Ъ” от 26 февраля). Вместе с тем, по оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, за первое полугодие 2026 года убыточность выросла на 5–10 п. п. и тарифа снова не хватает.

В декабре 2025 года ЦБ расширил тарифный коридор в ОСАГО на 15% в обе стороны для большинства видов транспорта. Однако рост стоимости ремонта и автозапчастей привел к увеличению убыточности. По данным Fit Service, средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в первой половине 2026 года выросла на 11%. По оценке господина Бархоты, за первое полугодие 2026 года убыточность в ОСАГО выросла на 5–10 п. п. относительно 2025 года, в каско — на 3–6 п. п. Тарифы надо увеличить на 10–20%, «чтобы хотя бы вернуться к прежним показателям убыточности», полагает эксперт.

В результате прибыль и рентабельность сокращаются, а снижение ключевой ставки приводит к сокращению инвестдохода страховщиков, которым они могли покрывать высокую убыточность, указано в исследовании. «По мере снижения ставок возможности такой компенсации сокращаются, и в итоге в 2026 году у многих страховщиков убытки и расходы могут расти быстрее премий»,— считает партнер Б1 Татьяна Самсонова. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия чистая прибыль страхового рынка снизилась на 28,4%, до 206,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 21,2%.

В страховании жизни наблюдается обратная ситуация — страховщики стали лучше оценивать сегмент.

Доля позитивных оценок выросла на 3 п. п., до 28%, умеренно позитивных — на 2 п. п., до 36%. Группа страховщиков с умеренно негативными оценками осталась минимальной, и их доля снизилась на 1 п. п., до 7%. В исследовании отмечается постепенное возвращение к долгосрочным продуктам страхования, что укрепляет финансовую устойчивость и надежность страховщиков.

Этот процесс стимулируют и регулятор, и новая система налоговых льгот. Хотя в первом полугодии драйвером сегмента оставались преимущественно краткосрочные продукты (НСЖ сроком до 1 года; см. “Ъ” от 16 августа), говорит госпожа Самсонова. Однако для страховщика долгосрочные инструменты ценны тем, что «создают более стабильный портфель: компания понимает сроки обязательств, формирует резервы и может планировать размещение средств на длительный период», поясняет руководитель страхового направления финтех-группы «Свой» Алия Валиуллина.

Также происходит активизация кредитного страхования жизни, отмечается в исследовании. В частности, премии по кредитному страхованию жизни заемщиков в отчетном периоде выросли до 45 млрд руб., в 1,9 раза больше, чем годом ранее, следует из данных Всероссийского союза страховщиков. Рост страховых премий в кредитном страховании может привести к увеличению объема страхового портфеля и его диверсификации, что может способствовать «некоторому снижению влияния убыточных видов на финансовые результаты компании», считает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.

Юлия Пославская