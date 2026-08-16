У жизни сократился срок полиса

По итогам первого полугодия доля договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) до года включительно показала рост на 8–10 процентных пунктов, а у отдельных крупных страховщиков — на 30 и более. Краткосрочные полисы менее доходны для страховщиков, чем более длинные. Но, по словам экспертов, страховые компании активно предлагают короткие полисы НСЖ ради сохранения и наращивания клиентской базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года доля коротких полисов НСЖ значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опроса “Ъ” страховых компаний. Под короткими полисами подразумеваются полисы на три, шесть и девять месяцев, а также на год.

В СК «СберСтрахование жизни» отмечают, что за январь—июнь 2026 года доля полисов НСЖ с короткими программами увеличилась на 12 процентных пунктов (п. п.) относительно первого полугодия 2025 года. «Ренессанс жизнь» указывает на прирост доли почти в два раза. «ПСБ Страхование жизни» наблюдает рост доли на 30 п. п. Собеседники “Ъ” из еще двух страховых компаний также сообщили, что наблюдают увеличение доли краткосрочных договоров НСЖ в портфеле.

В целом по рынку доля коротких полисов НСЖ выросла на 8–10 п. п., примерно до 55% от общего объема премий НСЖ, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота.

В количественном выражении их доля составляет около 35% — рост почти в три раза по сравнению с 2025 годом, отмечает гендиректор «МАКС-Жизни» Андрей Мартьянов.

По итогам первой половины 2026 года сборы страховщиков выросли на 22% относительно аналогичного периода и составили 1,2 трлн руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков. В сегменте НСЖ премии выросли почти на 66%, до 857 млрд руб. Это максимальный результат первого полугодия с 2022 года.

Популярность коротких НСЖ у граждан связана с изменениями на рынке страхования. С первого января 2026 года прекратилось заключение новых договоров инвестиционного страхования жизни, клиенты-инвесторы массово перешли в НСЖ, и многие из них выбрали короткие продукты с фиксированной доходностью как более гибкий вариант, отмечает господин Мартьянов. В СК «СОГАЗ-Жизнь» и «АльфаСтрахование-Жизнь» подтверждают, что поведение клиентов существенно изменилось: многие сегодня рассматривают короткие инструменты для размещения свободных средств. Кроме того, полисы приобретают клиенты банков, начинающие искать альтернативу депозитам и накопительным счетам, по которым за год существенно снизились ставки, считает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков, 10 августа: «Накопительное страхование жизни формирует дисциплину формирования сбережений».

По оценкам господина Бархоты, доходность по вкладам до шести месяцев в среднем снизилась за первое полугодие на 3,5–5,5 п. п. в годовом выражении, до примерно 13,5–14% годовых, средняя доходность полисов НСЖ за этот период составила около 15% годовых.

Страховщики, по словам источника “Ъ” на этом рынке, предлагают короткие договоры, поскольку это позволяет привлечь новых клиентов и удержать уже существующих. При этом короткие договоры в целом менее выгодны страховщикам по сравнению с длинными: «Чем меньше времени страховщики управляют деньгами клиентов, тем меньше маржа»,— поясняет заместитель генерального директора «СберСтрахования жизни» Александр Жуков. Но так как на коротких сроках возникает прямая конкуренция с банковскими депозитами, страховым компаниям приходится жертвовать маржинальностью, говорит вице-президент по инвестициям «Ренессанс жизни» Владимир Тураев.

Юлия Пославская