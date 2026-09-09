В Югре и на Ямале отменили режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Сообщение о том, что в регионе ввели особый режим, в канале главы региона в Max появилось в 11:25. Примерно через час окружное МЧС и правительство сообщили, что в регионе введен режим «Угроза атаки беспилотника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Югорчан просили по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам. Для учеников второй смены уроки перевели на дистанционную форму по всему округу. Росавиация ввела ограничения в шести аэропортах Югры.

Особый режим в округе сняли около девяти вечера. Примерно за два часа до этого было атаковано одно из промышленных предприятий на Ямале. Уральский полпред Артем Жога заявил, что атака БПЛА впервые произошла в арктической части УрФО.

В десятом часу вечера по местному времени власти Ямало-Ненецкого автономного округа также сообщили о снятии режима беспилотной опасности.