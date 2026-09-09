В одном из микрорайонов Геленджика ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По предварительным данным, в двух домах выбиты окна, поврежден один автомобиль. Обследование продолжается. Погибших и пострадавших нет.

На территории электроподстанции ведется тушение пожара, ликвидировать возгорание планируется в ближайшие часы. Затем специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в микрорайонах. По словам главы муниципального образования, ориентировочно к полуночи большая часть абонентов будет запитана.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА повреждена электроподстанция, из-за чего без света остались микрорайоны Тонкий Мыс и Северный, ряд СНТ, село Марьина Роща, а также отдельные улицы Геленджика.

Алина Зорина