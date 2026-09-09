В Крыму одобрен проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России»

Положительное заключение государственной экспертизы получил проект второго этапа дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России». Объект строится на западном побережье Крыма между Евпаторией и Саками, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В рамках второго этапа предусмотрено строительство четырехполосной дороги. Новая магистраль будет перенесена за железнодорожное полотно, что позволит обеспечить транспортную доступность курорта и вывести транзитный поток за пределы зоны его развития.

Первый этап проекта включает строительство двухполосной дороги-дублера протяженностью более 10 км. Госконтракты на строительно-монтажные работы уже заключены, их завершение запланировано на 2027 год.

Также определен подрядчик на строительство газопровода для инженерного обеспечения территории курорта. Работы планируется завершить весной 2029 года.

По словам Сергея Аксенова, курорт «Золотые пески России» создается по поручению президента РФ в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Алина Зорина