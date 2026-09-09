Краснодарский край вошел в топ регионов по числу онлайн-покупок

Краснодарский край занял второе место среди регионов России после Москвы и Московской области по числу покупок в интернете — 22% от общего объема. Лидирует Ленинградская область (58%), замыкает тройку Свердловская область (20%). Об этом свидетельствуют данные исследования Почты Mail и цифровой логистической платформы СДЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года количество чеков онлайн-покупок выросло в 2,2 раза, а средний чек увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего пользователи приобретали цифровые товары и подписки — на них пришлось 35% всех покупок. Далее следуют одежда и обувь (20%), детские товары, книги и канцтовары — по 16% каждый, развлечения — 13%. Доля детских товаров в структуре покупок выросла с 40% до 45%.

Отмечается, что пользователи стали чаще совершать покупки из контента: количество заказов из шопсов — публикаций «ВКонтакте» со ссылкой на товар — за полугодие выросло в 25 раз. Наибольший спрос — у категорий «Красота и здоровье», «Дом и дача», «Гардероб», «Бытовая техника», «Спорт и отдых».

Аналитики также фиксируют рост интереса к онлайн-шопингу: в 2026 году сервис СДЭК доставил на 12% больше заказов, чем годом ранее. Наиболее динамичный сегмент — доставка продуктов питания, ее объем вырос на 23%.

Алина Зорина