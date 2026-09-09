Кубанский холдинг стал победителем международной премии

Mantera Group стала победителем международной премии Global Destination Awards 2026 в номинации «Лучший туристический холдинг России». Церемония награждения прошла 8 сентября в Москве, организатором выступил телеканал World Fashion Channel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Премия объединила отельеров, девелоперов и туроператоров. Победители были определены в 30 номинациях, включая лучшие премиальные отели, курорты и туристические направления.

Сегодня Mantera Group управляет 7 тыс. гостиничных номеров, занимая второе место в России по объему номерного фонда. В холдинге работают 9 тыс. сотрудников, совокупный туристический поток на объекты компании достигает 7 млн человек в год.

В состав группы входят курорты «Красная Поляна» и «Архыз», тематический парк «Сочи Парк», отель Mantera Supreme, винодельня «Шато де Талю», форелевое хозяйство «Адлер», «Удивительная деревня Мандроги» и другие объекты.

«Мы видим в этом признании не только оценку прошлых достижений, но и ответственность за дальнейший рост»,— прокомментировал победу генеральный директор Mantera Group Вадим Трукшин.

Алина Зорина