В Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден храм Спиридона Тримифунтского

Минувшей ночью в Новороссийске украинские беспилотники атаковали гражданские объекты, включая храм Святителя Спиридона Тримифунтского. В ходе нападения были повреждены кровля и купола центральной части храма, а также частично выбито остекление. При этом внутреннее убранство храма практически не пострадало: иконы остались целы, а стены и алтарная зона получили лишь незначительные повреждения. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

На прилегающей территории было разрушено хозяйственное здание. В результате прямого попадания была повреждена газовая труба. Аварийная служба быстро устранила порыв.

В ближайшее время будет демонтирован поврежденный купол для предотвращения обрушения крыши, а также проведена очистка территории. В этом процессе принимают участие прихожане, волонтеры и казаки.

Завтра подрядчик начнет работы по восстановлению. Поврежденные элементы и витражные окна временно закроют пленкой. Новые стеклопакеты заказаны как для храма, так и для школы №15, которая пострадала.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке беспилотников. Прошедшей ночью город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Алина Зорина