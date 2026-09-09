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Югорчан попросили не выходить на улицу из-за режима «Угроза атаки беспилотника»

Режим «Угроза атаки беспилотника» введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), говорится в сообщении окружного МЧС. Жителей просят по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и не покидать безопасное место до отбоя этого режима.

Фото: Дмитрий Сотак / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Сотак / Коммерсантъ

«Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Телефон экстренных служб — 112»,— сообщили в МЧС.

Около часа назад в Югре был введен режим беспилотной опасности. Он также действует в соседних регионах — в Тюменской и Свердловской областях.

Ирина Пичурина

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