Оперштаб Кубани опроверг информацию об утечке хлора в Красноармейском районе

В социальных сетях распространяется информация об утечке хлора на территории Красноармейского района и эвакуации жителей. Сообщения не соответствуют действительности, заявили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В администрации муниципалитета опровергли сведения о том, что химическое вещество якобы находилось в автомобиле, обнаруженном в лесополосе. Критическая инфраструктура и предприятия района работают в штатном режиме, поводов для эвакуации нет.

«Из перечисленных населенных пунктов, откуда якобы проводили эвакуацию населения, в Красноармейском районе расположены лишь станица Полтавская. Хутор Красный находится под Анапой, а поселок Новопетровский — в Северском районе. Такие несостыковки указывают на то, что автор сообщения явно не знаком с географией Краснодарского края. И информация — откровенный вброс»,— подчеркнули в оперштабе.

Жителям региона напомнили, что доверять можно только информации из официальных источников. О всех выявленных случаях превышения содержания вредных веществ в воздухе Роспотребнадзор оперативно информирует муниципальные власти. Цель подобных вбросов — спровоцировать панику.

Алина Зорина