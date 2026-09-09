В Севастополе при обрушении постройки погиб пенсионер
В Нахимовском районе Севастополя при обрушении хозяйственной постройки погиб 74-летний мужчина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Согласно предварительным данным, инцидент произошел 9 сентября на территории частного домовладения на улице Кооперативной. В результате обрушения собственник постройки погиб, его 53-летний знакомый с травмами госпитализирован.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Нахимовского района.