В Севастополе при обрушении постройки погиб пенсионер

В Нахимовском районе Севастополя при обрушении хозяйственной постройки погиб 74-летний мужчина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 9 сентября на территории частного домовладения на улице Кооперативной. В результате обрушения собственник постройки погиб, его 53-летний знакомый с травмами госпитализирован.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Нахимовского района.

Алина Зорина