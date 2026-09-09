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В Севастополе при обрушении постройки погиб пенсионер

В Нахимовском районе Севастополя при обрушении хозяйственной постройки погиб 74-летний мужчина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 9 сентября на территории частного домовладения на улице Кооперативной. В результате обрушения собственник постройки погиб, его 53-летний знакомый с травмами госпитализирован.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Нахимовского района.

Алина Зорина

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