В Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА
Сегодня, 9 сентября, в Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
В знак уважения к памяти погибших сегодня в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и муниципального образования.
«Светлая память ушедшим. Сил, терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с вами»,— заявил Андрей Кравченко.
Прошедшей ночью Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, здания православного храма и детского сада. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Новороссийска оценить ущерб и обеспечить необходимую помощь пострадавшим семьям.
Кроме того, в Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах.