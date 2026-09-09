В Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА

Сегодня, 9 сентября, в Новороссийске объявили траур по погибшим при ночной атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

В знак уважения к памяти погибших сегодня в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и муниципального образования.

«Светлая память ушедшим. Сил, терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с вами»,— заявил Андрей Кравченко.

Прошедшей ночью Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В городе повреждены три частных и пять многоквартирных домов, здания православного храма и детского сада. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Новороссийска оценить ущерб и обеспечить необходимую помощь пострадавшим семьям.

Кроме того, в Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад. Пострадавших нет. Последствия атаки также устраняют в Крымском и Темрюкском районах.

Алина Зорина