Житель Крыма осужден на 21 год за государственную измену

27-летнему жителю Советского района вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что летом 2022 года фигурант установил контакт с представителем службы безопасности Украины. По его указанию он принял участие в подготовке убийства одного из высокопоставленных должностных лиц. Известно, что подсудимый должен был передать исполнителю деньги, оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства. Однако довести задуманное до конца он не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил жителя Крыма к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб., а также к дальнейшему ограничению свободы на 1 год 10 месяцев.

Как отмечает надзорное ведомство региона, ранее фигурант был осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в приготовлении к убийству), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств) и приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 350 тыс. руб.

Алина Зорина