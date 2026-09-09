Хэдлайнером «Стереопикника» в Краснодаре станет группа «Сироткин»

Инди-группа «Сироткин» станет хэдлайнером фестиваля «Стереопикник», который пройдет в Краснодаре 11–12 сентября впервые после семилетнего перерыва. Об этом сообщила генеральный продюсер проекта Ангелина Стипиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Коллектив был создан в 2015 году музыкантом Сергеем Сироткиным и стал известен благодаря песням «Выше домов», «Планы на это лето» и другим хитам.

Как отметила продюсер проекта, подготовка мероприятия заняла всего 19 дней, что стало рекордным сроком для такого события. Генеральным партнером проекта стала девелоперская компания «Неометрия».

По словам Ангелины Стипиди, «Стереопикник» — это желание поделиться тем, что нравится ей самой, даже если артистов, которые будут выступать на мероприятии, знают не все.

В этом году фестиваль впервые пройдет на территории парка «Краснодар» и будет продолжаться два дня. В первый день состоится специально созданный для мероприятия спектакль-перформанс с музыкой, светом и живым искусством. Во второй день развернется основная программа, с выступлениями диджеев и других артистов. Группа «Сироткин» завершит музыкальную программу вечерним концертом.

Сергей Емельянов