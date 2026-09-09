На Ямале объявили режим беспилотной опасности

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) объявили режим беспилотной опасности, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112»,— говорится в сообщении.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Надыма.

Утром в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим «Беспилотная опасность». Позже власти сообщили о введении режима «Угроза атаки беспилотника». Учеников второй смены перевели на дистанционный режим обучения, на территории округа ввели ограничения в шести аэропортах.