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По всей Югре школьников перевели на дистант из-за угрозы атаки беспилотников

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за введения нового режима «Угроза атаки беспилотника» учеников второй смены перевели на дистанционный режим обучения, сообщили в окружном департаменте образования и науки.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Для второй смены объявлен дистанционный формат обучения во всех образовательных организациях Югры»,— сообщили в департаменте.

9 сентября в 11:25 в власти ХМАО в официальном Telegram-канале сообщили, что на всей территории округа введен режим «Беспилотная опасность». В 12:34 там же появилось сообщение о введении режима «Угроза атаки беспилотника». Власти попросили югорчан сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу.

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