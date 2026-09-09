Иран запретит проход судов к востоку от Ормузского пролива

Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Суда должны будут координировать проход по этой зоне с Тегераном, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

«Зона ограничений начинается от порта Чабахар и затрагивает часть Оманского залива и Аравийского моря»,— пояснил господин Мохеби, которого цитирует агентство Fars.

Точные координаты этой зоны объявят позднее. Если какое-то судно пройдет по ней в нарушение правил, его подвергнут санкциям — отказу в предоставлении морских услуг и страхования, уточнил военнослужащий.

7 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив полностью перекрыт для судоходства. Новый виток эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном произошел в конце августа, когда стороны обменялись ударами по судам и военным базам.

Подробности — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».