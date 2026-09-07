Власти Ирана заявили о перекрытии Ормузского пролива

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив полностью перекрыт для судоходства. Его слова приводит телеканал Press TV.

Мохсен Резаи также назвал заявления президента США Дональда Трампа о беспрепятственном проходе через пролив бессовестной ложью. Он добавил, что Иран наносит удары по американским танкерам, но не топит их. «Иран решил не топить американские суда, занимающиеся контрабандой, поскольку они перевозят нефть, а это нанесло бы ущерб окружающей среде региона»,— сказал он.