Путин и Трамп по телефону обсудили возможную встречу с Си на саммите АТЭС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время вчерашнего телефонного разговора обсуждали возможность встречи в ноябре на саммите АТЭС в Шэньчжэне. В том числе обсуждался трехсторонний формат — с участием председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Безусловно, и ранее тоже такая потенциальная возможность упоминалась, и такая возможность будет», — сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на прошлой неделе говорил, что решение о проведении встречи в трехстороннем формате во многом зависит от хозяев саммита. Он отмечал, что «если они смогут такую встречу организовать, … наверняка она будет небесполезна».

Подробнее о разговоре Путина и Трампа — в материале «Ъ» «По Украине нанесен новый звонок».