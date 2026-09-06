В Кремле назвали небесполезной возможную встречу Путина, Си и Трампа

На саммите АТЭС могут пройти отдельные встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Возможность проведения их трехсторонней встречи с российской стороны оценивают позитивно. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью «Вестям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев», — отметил господин Ушаков. По его словам, такое мероприятие может состояться, но потребует определенной дипломатической подготовки. «Если они смогут такую встречу организовать, … наверняка она будет небесполезна», — добавил чиновник.

Помощник президента отметил, что Россия будет «стараться планировать» отдельную встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином. «И также, если предоставится возможность, наш лидер встретится и с президентом США», — добавил Юрий Ушаков. Отвечая на вопрос о возможных темах переговоров, помощник президента отметил, что не знает, «будут ли они разговаривать 15 минут или 1,5 часа».

В начале месяца господин Ушаков допустил, что господа Си, Путин и Трамп могут провести трехстороннюю встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18–19 ноября в Шэньчжэне.