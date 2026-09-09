В больницах Новороссийска после атаки БПЛА остаются 17 человек

После атаки беспилотников на Новороссийск в больницах остаются 17 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Вопрос об их транспортировке в краевые медицинские учреждения решается, сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По уточненным данным, в школе №15, а также детских садах №10 и №22 повреждено остекление. Дети временно находятся дома, последствия атаки планируется устранить в кратчайшие сроки.

Также повреждено здание взрослой поликлиники. На время восстановительных работ прием пациентов организован по адресу: улица Первомайская, 11.

В Анапе после атаки повреждены окна в детском саду №5. Учреждение временно не работает. При необходимости на период ремонта детей готовы принять в расположенном поблизости детском саду.

Вячеслав Рыжков