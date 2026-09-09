Vietnam Airlines возобновила рейсы из Вьетнама в Москву

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines возобновила полеты из Ханоя в Москву после отмены трех рейсов подряд. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Ханое.

Сегодняшний рейс VN63 вьетнамской авиакомпании вылетел по графику — примерно в 9:30 по местному времени (5:30 мск). Следующий рейс Ханой—Москва запланирован на 11 сентября. «Посольство отслеживает ситуацию и остается в контакте с авиакомпанией»,— уточнили в дипмиссии.

7 сентября рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Telegram-канал Mash писал, что во вьетнамском аэропорту застряли более 600 россиян. Кроме того, свыше 270 тыс. человек по той же причине не могли вылететь из Индонезии.