Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Vietnam Airlines возобновила рейсы из Вьетнама в Москву

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines возобновила полеты из Ханоя в Москву после отмены трех рейсов подряд. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Ханое.

Сегодняшний рейс VN63 вьетнамской авиакомпании вылетел по графику — примерно в 9:30 по местному времени (5:30 мск). Следующий рейс Ханой—Москва запланирован на 11 сентября. «Посольство отслеживает ситуацию и остается в контакте с авиакомпанией»,— уточнили в дипмиссии.

7 сентября рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Telegram-канал Mash писал, что во вьетнамском аэропорту застряли более 600 россиян. Кроме того, свыше 270 тыс. человек по той же причине не могли вылететь из Индонезии.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд