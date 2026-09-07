АТОР узнала причину задержки рейса Vietnam Airlines из Ханоя в Москву

Рейс Vietnam Airlines из Ханоя в Москву задерживается из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Об этом сообщили Ассоциации туроператоров России в пресс-службе Space Travel.

По данным оператора, перевозчик в целом корректирует расписание из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии. «У нас были туристы на этих рейсах, но после заявления Vietnam Airlines о планируемых задержках все были пересажены на рейсы "Аэрофлота"»,— уточнили в Space Travel.

Посольство России во Вьетнаме осведомлено о переносе рейсов из Ханоя в Москву. Ведомство уже связалось с вьетнамскими властями. Как утверждает Telegram-канал Mash, вылета из Ханоя россияне ждут уже второй день. В аэропорту застряли более 600 человек. Кроме того, свыше 270 тыс. человек не могут вылететь из Джакарты из-за извержения вулкана.