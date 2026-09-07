В аэропорту Джакарты из-за извержения вулкана застряли 270 тыс. пассажиров

В Индонезии продолжает извергаться вулкан Анак-Кракатау. На западе страны временно закрыты восемь аэропортов, включая главный международный аэропорт Джакарты. Ограничения ввели из-за смены направления ветра, разносящего вулканический пепел, пишет The Phnom Penh Post. Вылететь не могут более 270 тыс. пассажиров, передает AFP.

Только в аэропорту Джакарты 7 сентября было отменено или задержано более 240 внутренних и международных рейсов. Вероятность того, что вулкан продолжит извержение, остается высокой, предупредило геологическое агентство Индонезии. Все школы в Джакарте с сегодняшнего дня перевели на дистанционное обучение в качестве меры предосторожности. Президент страны Прабово Субианто поручил правительственным учреждениям, включая агентство по управлению стихийными бедствиями, а также военным, полиции и местным органам власти продолжать мониторинг ситуации.

5 сентября в Индонезии произошло несколько извержений вулкана Анак-Кракатау. Зафиксировано около десяти выбросов пепла и лавы. Крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте приостановил работу 6 сентября.