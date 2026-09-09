ЦИК России закрыл избирательный участок в Бонне

Российский избирательный участок в немецком городе Бонне закрыт из-за «недружественных действий» правительства Германии. Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома России.

«Из перечня избирательных участков, предлагаемых в проекте, исключен участок номер 8322, образованный ранее в городе Бонн ФРГ»,— объявил член ЦИКа Павел Андреев (цитата по «Интерфаксу»).

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой. Германия обвинила Россию в произошедшем и решила закрыть российское генконсульство и Русский дом в стране. МИД России в ответ отозвал согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Диппредставительство должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября.

Подробности — в материале «Ъ» «Германию выводят из Петербурга».