Германию выводят из Петербурга

Россия 7 сентября отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. Представительство на Фурштатской улице должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября, его сотрудники — покинуть РФ. Одновременно российские власти потребовали закрыть немецкие культурные центры имени Гете, их командированным сотрудникам предписано уехать до 13 сентября. В МИД РФ решение объяснили ответом на закрытие российского генконсульства в Бонне и прекращение деятельности Русского дома в Берлине. После ухода генконсульства из Петербурга у Германии в России из дипломатических представительств останется посольство в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

До нынешнего решения петербургское генконсульство было последним региональным консульским представительством ФРГ в России. Оно действует в городе с 1972 года и располагается в доме, 39 на Фурштатской улице. В его консульский округ входят Петербург, республики Карелия и Коми, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, а также Ненецкий автономный округ. С июня 2023 года визовые вопросы в России уже находятся исключительно в ведении посольства ФРГ в Москве.

Сокращение российско-германской консульской сети началось еще в 2023 году. Россия ограничила численность сотрудников германских дипломатических представительств и ряда немецких организаций в стране, после чего Германия закрыла генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, сохранив только посольство в Москве и представительство в Петербурге. Берлин со своей стороны потребовал свернуть работу большинства российских генконсульств в ФРГ. При этом закрытие генконсульства не означает полного прекращения работы с немецкими визами в городе, так как с июня 2023 года визовые вопросы в России находятся в ведении посольства ФРГ в Москве, а документы на шенгенские визы петербуржцы по-прежнему могут подавать через визовый центр.

4 августа в аэропорту Лейпцига/Галле возле украинского транспортного самолета Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Власти ФРГ возложили ответственность за инцидент на Россию. Германия объявила о закрытии последнего генконсульства РФ в Бонне до 18 сентября 2026 года и прекращении работы Русского дома в Берлине. Россия обвинения отвергла. 3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о закрытии российских отделений Гете-института в Москве, Петербурге и Новосибирске. По его словам, Германия «целенаправленно» сворачивает культурное присутствие в России. Замглавы МИДа Александр Грушко в тот же день заявил, что Москва готовит ответные меры в отношении немецкого генконсульства в Петербурге. «Полный разрыв дипотношений с Берлином сейчас не рассматривается, однако пределов деградации в этой сфере нет»,— говорил он.

Гете-институт работал в Санки-Петербурге с 1993 года. Петербургское отделение до последнего времени было подразделением генконсульства и курировало культурные и образовательные проекты на Северо-Западе.

Историческое здание на Фурштатской улице, 39, где с 1975 года располагается немецкое генконсульство, находится в хозяйственном контуре городского ГУП «Инпредсервис». Предприятие, специализирующееся на обслуживании иностранных представительств, выступало заказчиком ремонта фасада здания, а в 2026 году — работ по обслуживанию его инженерной инфраструктуры. В Петербурге после закрытия иностранных консульств их помещения неоднократно получали новое назначение. Так, особняк на Лафонской улице после прекращения в 2018 году работы генконсульства Великобритании передали Академии талантов, впоследствии там открылся центр медиаискусств для подростков. Бывшее здание генконсульства Украины на улице Бонч-Бруевича, находящееся в собственности Петербурга и хозяйственном ведении «Инпредсервиса», впоследствии заняла частная школа. Летом 2026 года городское предприятие также предложило генконсульству Азербайджана переехать в освободившиеся помещения румынского генконсульства на Гороховой улице, 4. После прекращения работы консульства дальнейшая судьба объекта пока не определена.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург