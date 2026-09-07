МИД России потребовал закрыть генконсульство ФРГ в Петербурге

МИД России отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Диппредставительство должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, до этого времени сотрудникам генконсульства предписано покинуть РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

МИД России назвал это решение ответом на «недружественные действия» германской стороны. Речь идет о закрытии генконсульства РФ в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине.

Ведомство также потребовало прекратить работу немецких культурных центров имени Гёте в России. Их сотрудники должны уехать из страны не позднее 13 сентября.

ФРГ решила закрыть российское генконсульство и Русский дом после инцидента с дронами. В частности, в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой. Германия обвинила Россию в произошедшем.

Подробнее — в материале “Ъ” «По лейпцигскому счету».

Лусине Баласян