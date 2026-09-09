На Кубани выявили 33 финансовых нелегала

Банк России в первом полугодии 2026 года выявил в Краснодарском крае 33 участника финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Более 80% из них пришлись на нелегальных кредиторов, сообщили в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще у двух организаций регулятор обнаружил признаки финансовых пирамид, четыре субъекта незаконно привлекали инвестиции. Число выявленных нелегальных кредиторов на Кубани за год выросло более чем вдвое.

В Банке России связывают рост выявлений с увеличением спроса на альтернативное финансирование со стороны граждан с высокой долговой нагрузкой. Банки и микрофинансовые организации предъявляют к таким заемщикам более жесткие требования, чем пользуются нелегальные кредиторы, предлагающие займы на привлекательных условиях через социальные сети и сайты объявлений.

Другим фактором стало более активное выявление схем кредитования под залог недвижимости с использованием данных Росреестра и ФССП. Более половины выявленных на Кубани нелегальных кредиторов применяли схемы, при которых физическим лицам выдавались займы под залог квартир. При просрочке недвижимость заемщика выставлялась на торги и приобреталась аффилированными лицами по заниженной стоимости.

В Банке России также обратили внимание на деятельность комиссионных магазинов сети «Удача», работающих в Краснодарском крае. По данным регулятора, индивидуальные предприниматели предлагали гражданам деньги под залог движимого имущества, оформляя сделки как договоры комиссии с авансом и правом обратного выкупа. В ЦБ считают такие операции замаскированными договорами займа.

Среди других распространенных схем нелегальной деятельности регулятор отмечает псевдоинвестиции в криптовалюты, мощности дата-центров для майнинга и покупку цифровых активов. По данным Банка России, за первое полугодие 2026 года в России через подобные проекты было привлечено более 1 млрд руб. в криптовалютном эквиваленте на кошельки, контролируемые мошенниками.

В Банке России рекомендуют перед заключением договора проверять финансовую организацию в реестре регулятора и его списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Регулятор также призывает внимательно изучать условия договоров и не доверять предложениям о быстром получении займа или гарантированно высокой доходности.

Вячеслав Рыжков