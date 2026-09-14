Сделано вместе: Народная программа «Единой России» представлена в Приморско-Ахтарском районе

В Приморско-Ахтарске представлена Народная программа партии «Единая Россия».

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Главный партийный документ страны объединил более 300 тысяч задач от жителей Кубани. Народную программу «Единой России» представил кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Долуда. Он также проинспектировал ключевые объекты города, работа которых стала возможной, благодаря пятилетней работе партии.

Память, которую берегут

Первым пунктом визита стала станица Ольгинская. Здесь Николай Долуда возложил цветы к мемориалу землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник был полностью обновлен в 2023–2024 годах благодаря инициативному бюджетированию. Вместо старой облицовки — гранит, новое освещение, современная система Вечного огня, уложена тротуарная плитка и установлены скамейки. Именно этот успешный опыт лег в основу типовых решений для благоустройства сотен памятных мест по всему краю.

Места, где куют чемпионов

Второй точкой визита стал Центр единоборств, построенный в Приморско-Ахтарске в 2025 году. Объект стоимостью 182,5 млн рублей оснащен профессиональным рингом для бокса и двумя коврами для борьбы. На сегодняшний день тренировки посещают 127 человек. Благодаря новой базе спортсмены показывают высокий результат: они становятся призерами региональных соревнований и входят в расширенный состав сборной Краснодарского края. Планируется, что в текущем учебном году количество воспитанников увеличится на 25%.

Диалог без галстуков

Завершилась поездка встречей с избирателями: активными жителями и представителями ТОСов в районном Доме культуры. Жители подняли вопросы ремонта дорог, водоснабжения хуторов и поддержки участников СВО. Все эти обращения лягут в основу дальнейшей работы фракции «Единой России».

Проблемы, озвученные простыми жителями, теперь могут найти свое решение в федеральных законах — так механизм Народной программы превращает частные вопросы в государственные управленческие решения.

Выбор сильных: продолжим менять край вместе

Партия «Единая Россия» доказывает, что слышит людей. То, что вчера было просьбой на встрече во дворе, сегодня стало новым спортзалом или отремонтированным памятником. Чтобы эта работа продолжалась, голосуйте за команду профессионалов! Поддержите «Единую Россию» на выборах депутатов Государственной Думы 18, 19 и 20 сентября.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Медиасервис», юридический адрес: 350018 Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, офис 211/17, ИНН 2312333802. Заказчик: Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 07.09.2026 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».