Голос станицы становится законом: в Лабинском, Гулькевичском и Динском районах представили экономическую стратегию «Единой России»

Народную программа «Единой России» представили сразу в трёх районах Кубани: в Динском, Гулькевичском и Лабинском районах. Задачи от жителей районов края в том числе вошли в главный документ партии, наряду с инициативами жителей всей страны — а их больше 3-х миллионов. Из них более 300 тысяч задач — от Краснодарского края.

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Кандидат в депутаты Государственной Думы IX созыва от «Единой России», Светлана Бессараб провела серию рабочих встреч в районах. В центре её внимания оказались реализованные инициативы граждан, которые лучше других знают проблемы своих хуторов и деревень, при прямом участии партии.

Первым пунктом визита стала станица Васюринская Динского района. Здесь силами ТОС и активных граждан открыли сквер имени атамана Ивана Глинского, завершили первый этап строительства спортивного комплекса, а также обустроили территорию перед домом культуры им. Ивко. Жители сами расчистили площадку от сорняков и камней, доказав, что готовы вкладывать собственный труд в развитие малой родины.

Затем Светлана Бессараб посетила Лабинский район, где появились иммерсивные экскурсии по историческому центру Лабинска — «Александровскому проспекту». Уникальный проект запустили местный музей истории и краеведения совместно с Городским казачьим обществом, чтобы сохранить преемственность поколений.

Финальной точкой стал посёлок Новолабинский. Там уже к концу 2026 года появится современная игровая площадка. Это проект-победитель краевого конкурса местных инициатив. Уже реализован на 61%.

Завершился рабочий день кандидата в Гулькевичском районе встречей с местным активом. Обсуждали меры социальной поддержки и конкретные шаги по улучшению качества жизни, которые партия уже берёт в работу для оперативного решения.

Скверы в Васюринской, исторический променад в Лабинске и миллиардные инвестиции в Гулькевичах — прямое доказательство того, как Народная программа превращает частный запрос жителей в конкретный объект на карте региона. Оставить свои идеи и инициативы можно онлайн на сайте естьрезультат.рф.

Чтобы выполнить все поставленные жителями России и Краснодарского края задачи, поддержите кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах. Голосуйте за Народную программу «Единой России» 18, 19 и 20 сентября.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Медиасервис», юридический адрес: 350018 Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, офис 211/17, ИНН 2312333802. Заказчик: Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 07.09.2026 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».