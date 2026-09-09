В Югре и Тюменской области объявлена беспилотная опасность
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и Тюменской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщили губернаторы Руслан Кухарук и Александр Моор в своих соцсетях.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Главы регионов напомнили, что снимать и выкладывать фото и видео беспилотников, их обломков и работу ПВО запрещено. О подозрительных объектах нужно сообщить по номеру 112.
Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) режим опасности атаки дронов утром объявили в Свердловской области.