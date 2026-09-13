От моря до столицы: в Новороссийске обсудили Народную программу «Единой России»

В Новороссийске представили главный программный документ «Единой России». Документ обрёл конкретные очертания перед выборами в Госдуму IX созыва.

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В отличие от политических стратегий, рождённых в кабинетах, этот план развития страны на ближайшие пять лет проектировали сами граждане. В основу программы легли более 3-х миллионов обращений, из которых более 300 тысяч инициатив поступило только от жителей Краснодарского края. Документ представили депутаты Госдумы Сергей Алтухов и Наталья Костенко, а также исполнительный директор АНО «Геленджик-2035» Дарья Дьякова.

Народная программа «Единой России» — результат прямого диалога с избирателями, которые больше не хотят слушать отчёты об успехах. Как отметил Сергей Алтухов на мероприятии, у жителей городов и районов сейчас есть чертежи и даже сметы с конкретными адресами проблемных точек, что можно взять в работу. Каждый наказ переведён на язык конкретных цифр, бюджетов и сроков исполнения с понятной дорожной картой реальных дел в крае».

Кнопка «Пожаловаться» на срыв сроков

Теперь у каждого плана партии есть чёткий срок и персональный ответственный. Для жителей создаётся специальная цифровая платформа, где в реальном времени будет видно, как идёт стройка школы или ремонт дороги — прямо как статус заказа в интернет-магазине. Если к конкретной дате, например, не готова школа на нужном этапе, любой человек сможет нажать кнопку «Пожаловаться» — после чего внутри партии автоматически начнётся проверка того, кто затягивает работу и как решить вопрос.

Реальные дела: что уже получили жители края

За последние 10 лет в регионе возвели 110 новых школ, более 220 детских садов, построили более 80 новых медицинских объектов, а также отделения врачей общей практики в шаговой доступности, отремонтировали и модернизировали более 1,1 тысячи объектов культуры. Обновлено почти 8000 общественных и дворовых территорий. Многодетные семьи, земские врачи и учителя воспользовались субсидиями на погашение ипотеки. Ветераны СВО получили комплексную медицинскую реабилитацию, помощь в трудоустройстве и положенные льготы.

Голос определяет будущее

18, 19 и 20 сентября ваш голос определит доступность медицины в вашем районе и качество дорог у дома. «Единая Россия» переводит народные задачи в конкретные сроки исполнения — от ремонта подъездов до льготной ипотеки. Поддержи понятный план действий: приходи на выборы, голосуй за «Единую Россию»!

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Медиасервис», юридический адрес: 350018 Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, офис 211/17, ИНН 2312333802. Заказчик: Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 07.09.2026 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».