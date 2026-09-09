Жителю Кубани заменили условный срок на колонию строгого режима по делу о мошенничестве

Суд апелляционной инстанции изменил приговор Арсену Адабашьяну, осужденному за мошенничество с недвижимостью и дачу взяток должностным лицам. Вместо пяти лет лишения свободы условно ему назначено реальное наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб. Приговор вступил в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил Отрадненский районный суд, в феврале 2022 года Адабашьян использовал подложные документы и фиктивные сделки для незаконного оформления прав на земельные участки. В одном из эпизодов он представил в суд поддельную расписку от имени умершей собственницы и добился признания за собой права собственности на жилой дом и земельный участок в станице Отрадной стоимостью 1,79 млн руб.

В другом случае он оформил несуществующее здание площадью 36 кв. м, после чего продал его вместе с правом аренды земельного участка за 1,2 млн руб. При этом, как установил суд, самого объекта недвижимости на участке не было.

Кроме того, Адабашьян четыре раза передавал взятки ведущему специалисту по градостроительству на общую сумму 70 тыс. руб. за незаконное оформление документов и непроведение проверок земельных участков. С мая 2023 года по октябрь 2024 года он также систематически перечислял деньги другому специалисту за беспрепятственную выдачу выписок из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и подготовку схем границ земельных участков. Общая сумма этих взяток составила 226,5 тыс. руб.

В суде Адабашьян полностью признал вину. Отрадненский районный суд с учетом, в том числе, наличия у него двоих малолетних детей назначил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 1 млн руб.

Апелляционная коллегия по уголовным делам изменила приговор, отменив условное осуждение. Адабашьян направлен для отбывания пяти лет в исправительную колонию строгого режима. Штраф в размере 1 млн руб. сохранен.

Вячеслав Рыжков