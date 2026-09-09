Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с максимальным приростом портфеля вкладов физлиц

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с максимальным абсолютным приростом портфеля вкладов физлиц за июль 2026 года. Прирост розничного депозитного портфеля в Уралсибе за этот период составил 7 млрд рублей. Рейтинг составили аналитики сервиса Бробанк, изучившие динамику объема привлеченных средств населения в российских банках на основе отчетности по форме 101 на сайте ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает широкую линейку розничных вкладов, наиболее востребованными в которой являются вклады вида «Доход». Сейчас доходность по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 13,55% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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