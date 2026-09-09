МИД РФ уточнил число пропавших после наводнения в Непале россиян

Посольство России взаимодействует с властями Непала по запросам о россиянах, пропавших после наводнения. В зоне бедствия находятся еще 11 человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы говорили о 12 (пропавших.—"Ъ"), но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке»,— рассказала госпожа Захарова на брифинге.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 26 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Погибли более 1,3 тыс. человек. Власти Непала оценили ущерб минимум в $4 млрд. Виновными они назвали крупнейшие экономики мира.

Подробности — в материале «Ъ» «Глобальное потепление как причина аномального катаклизма».