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Непал назвал крупнейшие экономики мира виновницами недавнего наводнения в стране

Крупнейшие экономики мира являются «главными загрязнителями планеты» и должны признать ответственность за недавние разрушительные наводнения в Непале. Об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел страны Шишир Кханал.

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Министр отметил, что ученые связывают наводнения с изменением климата, вызванным вредными выбросами в атмосферу. При этом доля самого Непала в глобальных выбросах составляет всего 0,1%. «Наш вклад в изменение климата ничтожно мал, — сказал господин Кханал. — Для… более крупных и гораздо более загрязняющих окружающую среду экономик, чей исторический вклад в выбросы парниковых газов намного превышает наш, крайне важно признать общую ответственность». В числе тех, кому следовало бы предложить помощь Непалу, министр назвал Китай и Индию.

По словам Шишира Кханала, разрушительное наводнение в Непале, в результате которого погибло и пропало без вести более 6 тыс. человек, — «одно из самых серьезных предупреждений о том, что может быть дальше».

Непал уже направил официальное письмо в Фонд ООН для реагирования на потери и ущерб (Fund for Responding to Loss and Damage) с просьбой предоставить стране в срочном порядке $20 млн на ликвидацию последствий наводнений. В запросе указывается, что стране необходимо восстановить до 20 тыс. домов и крупную автомобильную трассу.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обращение Непала означает запуск международного механизма, а не гарантированное получение денег. По конструкции, согласованной в 2023 году, Фонд ООН для реагирования на потери и ущерб должен работать под эгидой Всемирного банка и направлять средства развивающимся странам, но взносы в него добровольны. Поэтому возможность и объем поддержки зависят от фактически собранных средств и готовности доноров их предоставить.

Запрошенная сумма покрывает лишь часть восстановительных расходов: в конце августа 2026 года власти Непала оценивали необходимые затраты на восстановление после оползня и наводнения в $4–5 млрд, причем эта оценка не считалась окончательной. Таким образом, фонд может стать источником срочной помощи, но не заменяет масштабную программу восстановления после катастрофы.

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