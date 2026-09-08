Непал назвал крупнейшие экономики мира виновницами недавнего наводнения в стране
Крупнейшие экономики мира являются «главными загрязнителями планеты» и должны признать ответственность за недавние разрушительные наводнения в Непале. Об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел страны Шишир Кханал.
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Министр отметил, что ученые связывают наводнения с изменением климата, вызванным вредными выбросами в атмосферу. При этом доля самого Непала в глобальных выбросах составляет всего 0,1%. «Наш вклад в изменение климата ничтожно мал, — сказал господин Кханал. — Для… более крупных и гораздо более загрязняющих окружающую среду экономик, чей исторический вклад в выбросы парниковых газов намного превышает наш, крайне важно признать общую ответственность». В числе тех, кому следовало бы предложить помощь Непалу, министр назвал Китай и Индию.
По словам Шишира Кханала, разрушительное наводнение в Непале, в результате которого погибло и пропало без вести более 6 тыс. человек, — «одно из самых серьезных предупреждений о том, что может быть дальше».
Непал уже направил официальное письмо в Фонд ООН для реагирования на потери и ущерб (Fund for Responding to Loss and Damage) с просьбой предоставить стране в срочном порядке $20 млн на ликвидацию последствий наводнений. В запросе указывается, что стране необходимо восстановить до 20 тыс. домов и крупную автомобильную трассу.
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Разрушения после масштабного наводнения в Непале
Обращение Непала означает запуск международного механизма, а не гарантированное получение денег. По конструкции, согласованной в 2023 году, Фонд ООН для реагирования на потери и ущерб должен работать под эгидой Всемирного банка и направлять средства развивающимся странам, но взносы в него добровольны. Поэтому возможность и объем поддержки зависят от фактически собранных средств и готовности доноров их предоставить.
Запрошенная сумма покрывает лишь часть восстановительных расходов: в конце августа 2026 года власти Непала оценивали необходимые затраты на восстановление после оползня и наводнения в $4–5 млрд, причем эта оценка не считалась окончательной. Таким образом, фонд может стать источником срочной помощи, но не заменяет масштабную программу восстановления после катастрофы.