Ангелина Стипиди: «"Стереопикник" — это проекция моего видения мира»

КубА Клуб 3 сентября провел первый осенний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стала генеральный продюсер фестиваля «Стереопикник», продюсер концертов Lumisfera Ангелина Стипиди. Гостям и резидентам клуба спикер рассказала, кто такой продюсер и в чем заключаются его задачи, как культурные проекты влияют на настроение людей, а также о том, почему после семилетнего перерыва она решила возродить «Стереопикник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостья бизнес-завтрака, продюсер Ангелина Стипиди

Фото: Нина Кравцева Гостья бизнес-завтрака, продюсер Ангелина Стипиди

Фото: Нина Кравцева

Ангелина Стипиди — выпускница факультета романо-германской филологии. По специальности — преподаватель французского и английского языков. Но ее путь никак не был связан с преподаванием. Еще во время обучения в вузе по студенческому обмену она уехала за рубеж: вначале в Италию, потом в ОАЭ. После окончания вуза несколько лет жила и работала за рубежом. Далее переехала в Москву, где работала в консьерж-сервисе.

Сегодня Ангелина позиционирует себя как продюсер культурных проектов. «Я пришла к этому, как только почувствовала, что связанные с культурой проекты могут влиять на настроение гостей. Хотелось сделать это влияние системным и распространить на большое количество людей, что и произошло с нашим проектом Lumisfera. Возможность влиять на настроение гостей очень сильно заряжает»,— комментирует Ангелина Стипиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В время встречи получился интересный диалог

Фото: Нина Кравцева В время встречи получился интересный диалог

Фото: Нина Кравцева

По словам Ангелины, есть такой стереотип, будто продюсер — это человек, который любыми способами думает только о достижении финансовой цели. «Телеведущий Дмитрий Дибров после премьеры нашего проекта "Маленький принц" в Москве подошел ко мне и сказал следующее: "Я знаю, что продюсеры — это ушлые и наглые коммерсанты". И все ждал, когда я начну так себя проявлять. Но я не проявляю себя таким образом»,— говорит Ангелина.

Как отметила спикер бизнес-завтрака, продюсер умеет видеть множество направлений развития проекта, много вариантов его продажи, изменений, способов собрать. В этом состоит одна из его задач. В любом проекте есть команда людей, которые на продюсера надеются, доверяют его виденью.

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В 2026 году впервые за семь лет в Краснодаре было решено провести фестиваль «Стереопикник». Подготовка заняла всего лишь 19 дней, что является рекордным для такого события сроком.

По словам Ангелины Стипиди, мероприятие всегда позиционировалось как фестиваль еды и музыки. Проект строился исходя из увлечений сообществ, с которыми она вместе со своей командой вела работу. Сегодня это событие для людей, которые разделяют ценности организаторов мероприятия.

«"Стереопикник" — это проекция моего видения мира. Я хочу свой мир организовать таким образом, чтобы все вокруг мне нравилось и было красивым»,— подвела итог встречи Ангелина Стипиди, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов КубА Клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина Стипиди — генеральный продюсер фестиваля «Стереопикник», продюсер концертов Lumisfera; Александр Полиди — сооснователь КубА Клуба и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Нина Кравцева Ангелина Стипиди — генеральный продюсер фестиваля «Стереопикник», продюсер концертов Lumisfera; Александр Полиди — сооснователь КубА Клуба и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Нина Кравцева

Справка о КубА Клуб КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

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