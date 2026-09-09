Прокуратура Кубани контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки БПЛА

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки беспилотников в Новороссийске, Анапе, а также Темрюкском и Крымском районах. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прокуратура организовала взаимодействие с профильными ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим жителям. Ситуацию контролирует руководство краевой прокуратуры.

Для приема обращений и оказания правовой помощи в ведомстве открыта горячая линия по телефону +7 (918) 140-11-32.

Как сообщалось, в результате атаки на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, при необходимости их готовы направить в краевые медицинские центры.

Вячеслав Рыжков