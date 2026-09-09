Краснодар стал лидером антирейтинга по распроданности жилья в новостройках

Около 40% жилья в российских новостройках, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, может остаться непроданным. Такой прогноз приводят аналитики «Движение.ру», называя ожидаемый результат антирекордом для рынка. Лидером антирейтинга среди крупнейших городов является Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По состоянию на июль в домах со сроком ввода до конца года реализовано около 55% помещений. При сохранении текущей динамики к декабрю показатель может достигнуть 60%. Остатки квартир при этом будут выходить на вторичный рынок уже после сдачи домов. Распроданность на уровне 65% и выше, по оценке аналитиков, смогут обеспечить только шесть городов-миллионников.

Наиболее низкая доля проданного жилья среди крупнейших городов зафиксирована в Краснодаре — 34%. В Челябинске показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Лучше всего ситуация складывается в Москве, где реализовано 72% жилья в проектах с вводом до конца года. В Ростове-на-Дону продано 63%, в Перми, Новосибирске и Нижнем Новгороде — по 62%.

Одновременно растет предложение так называемой «новой вторички» — квартир в домах, введенных в эксплуатацию с 2020 по 2026 год. В семи мегаполисах ее доля уже превышает четверть общего объема предложения. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве показатель достигает 30%.

Квадратный метр в таких домах в большинстве крупных городов обходится дешевле, чем в строящихся проектах. Наибольшая разница отмечена в Краснодаре — 19,9%, Санкт-Петербурге — 12% и Москве — 10,4%. При этом в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске жилье в недавно сданных домах, напротив, стоит дороже квартир в новостройках.

Ранее аналитики «Движение.ру» прогнозировали, что осенью 2026 года объем текущего жилищного строительства в России достигнет исторического максимума. Рекордный объем предложения формируется одновременно с накоплением значительного количества непроданных квартир в домах, которые должны быть сданы до конца года.

Вячеслав Рыжков