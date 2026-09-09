Краснодар стал лидером антирейтинга по распроданности жилья в новостройках
Около 40% жилья в российских новостройках, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, может остаться непроданным. Такой прогноз приводят аналитики «Движение.ру», называя ожидаемый результат антирекордом для рынка. Лидером антирейтинга среди крупнейших городов является Краснодар.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По состоянию на июль в домах со сроком ввода до конца года реализовано около 55% помещений. При сохранении текущей динамики к декабрю показатель может достигнуть 60%. Остатки квартир при этом будут выходить на вторичный рынок уже после сдачи домов. Распроданность на уровне 65% и выше, по оценке аналитиков, смогут обеспечить только шесть городов-миллионников.
Наиболее низкая доля проданного жилья среди крупнейших городов зафиксирована в Краснодаре — 34%. В Челябинске показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Лучше всего ситуация складывается в Москве, где реализовано 72% жилья в проектах с вводом до конца года. В Ростове-на-Дону продано 63%, в Перми, Новосибирске и Нижнем Новгороде — по 62%.
Одновременно растет предложение так называемой «новой вторички» — квартир в домах, введенных в эксплуатацию с 2020 по 2026 год. В семи мегаполисах ее доля уже превышает четверть общего объема предложения. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве показатель достигает 30%.
Квадратный метр в таких домах в большинстве крупных городов обходится дешевле, чем в строящихся проектах. Наибольшая разница отмечена в Краснодаре — 19,9%, Санкт-Петербурге — 12% и Москве — 10,4%. При этом в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске жилье в недавно сданных домах, напротив, стоит дороже квартир в новостройках.
Ранее аналитики «Движение.ру» прогнозировали, что осенью 2026 года объем текущего жилищного строительства в России достигнет исторического максимума. Рекордный объем предложения формируется одновременно с накоплением значительного количества непроданных квартир в домах, которые должны быть сданы до конца года.