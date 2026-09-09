Угрозу атаки БПЛА в Новороссийске отменили

В Новороссийске утром 9 сентября отменен сигнал «Атака БПЛА». Угроза применения беспилотников также была отменена, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После отмены сигнала возобновлено движение общественного транспорта и открыты ранее перекрытые участки дорог.

Ранее в городе также объявлялась ракетная опасность. Она была отменена ночью.

Накануне в Новороссийске были зафиксированы падения обломков беспилотников рядом с частным домовладением и на территории одного из предприятий. В результате произошли возгорания. Оперативные и специальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Власти призвали жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и ориентироваться на официальные сообщения. Гражданам также напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях кадров отражения атаки, работы ПВО, средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Вячеслав Рыжков