В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

На территории Краснодарского края введен режим ракетной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовало ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что существует угроза падения ракет. Гражданам рекомендовано незамедлительно принять меры для обеспечения личной безопасности.

В МЧС дали следующие рекомендации. Если вы находитесь в здании, необходимо отойти от окон и проследовать в защищенное помещение: подвал, заглубленное помещение или ближайшее защитное сооружение гражданской обороны. Гражданам, застигнутым на улице, следует незамедлительно укрыться в ближайшем защищенном сооружении или использовать складки местности для обеспечения безопасности. Водителям и пассажирам транспортных средств предписано покинуть автомобили и проследовать в ближайшее укрытие либо в естественные укрытия на местности.

Наталья Решетняк