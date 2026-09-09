Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в Новороссийске
В Новороссийске продолжается отражение атаки беспилотников. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий и вблизи жилого дома. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, информация о возможных новых повреждениях уточняется.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей призвали соблюдать меры безопасности, отойти от окон и укрыться в безопасных местах.
Ранее из-за атаки беспилотников было перекрыто движение в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а также в направлении Новороссийска со стороны Кабардинки. В городе все службы приведены в состояние максимальной готовности.
Власти напомнили о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях кадров работы ПВО, средств защиты объектов и оперативных служб.